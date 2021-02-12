У полковника не нашлось связей

Заместитель руководителя самарского управления МВД России — начальник и полковник полиции Вячеслав Хомских, подозреваемый во взаимодействии с организованной преступностью, вернулся к своим профессиональным обязанностям после служебной проверки. Эту информацию „Ъ“ подтвердили в региональном ГУ МВД.Как предполагают следователи, в 2011 году силовик получил автомобиль стоимостью 301 тыс. руб. за покровительство от представителя самарской ОПС «Законовские». Как следует из ответа главка, вопрос с отстранением господина Хомских от службы решится после результатов расследования уголовного дела.
В областном ГУ МВД России не нашли поводов для увольнения заместителя руководителя самарского управления МВД России — начальника и полковника полиции Вячеслава Хомских. В ноябре 2020 года стало известно, что против высокопоставленного сотрудника полиции расследуется уголовное дело о взяточничесвте (п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следователей, в марте 2011 года силовик получил автомобиль ВАЗ212140 стоимостью 301 тыс. руб. «за покровительство» от представителя самарской ОПС «Законовские». В 2011 году господин Хомских занимал должность заместителя начальника оперативно-разыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска № 4 регионального ГУВД.
• Вячеслав Хомских начал служить в органах внутренних дел в 1992 году. В 1996 году окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», присвоена квалификация «юрист». По окончании учебного заведения поступил на службу в УВД Омской области на должность оперуполномоченного. Долгое время проработал в криминальной милиции УВД Омской области. В марте 2011 года Вячеслав Хомских переведен в ГУ МВД России по Самарской области. Приказом начальника от 2015 года полковник полиции назначен на должность заместителя начальника УМВД России — начальника полиции. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» I, II и III степени. Источник: сайт ГУ МВД по Самарской области. По данным „Ъ“, за время службы полицейский семь раз поощрялся и четыре раза привлекался к дисциплинарной ответственности.
Судя по фамилии, передавший полковнику незаконное вознаграждение может приходиться родственником одному из лидеров «Законовских» Сергею Гафурову, который возглавил криминальную группировку в 2016 году, после смерти другого руководителя ОПС — Алексея Рыжова. В 2017 году нового лидера ОПС арестовали за подготовку заказного убийства. В 2018 году суд приговорил преступника к трем годам колонии общего режима. В начале прошлого года Сергей Гафуров вышел на свободу и вскоре умер от инфаркта. Незадолго до своей смерти криминальный авторитет принял участие в судебном процессе по уголовному делу против другого высокопоставленного силовика — бывшего заместителя главы областного управления Росгвардии, полковника Дмитрия Сазонова. В феврале минувшего года суд признал его виновным в получении взяток от связанного с «Законовскими» ЧОП «Восток-Лада», а также от ООО «Арт-Инвест» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 220 млн руб. Общая сумма взяток превысила 30 млн руб. Росгвардеец признал вину частично.
Как ранее сообщил „Ъ“ адвокат господина Хомских Валерий Лапицкий, подозреваемый не признает своей вины.
Как поясняет управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов, в отношении сотрудников правоохранительных органов презумпция невиновности действует в той же степени, как и в отношении любого другого лица. «То есть наличие вины в совершении тех или иных противоправных действий должно быть подтверждено судом. До вынесения обвинительного приговора такой сотрудник не может быть признан виновным, а следовательно, в его отношении недопустимо применение каких бы то ни было ограничений, в том числе связанных с несением службы в правоохранительных органах. Такое лицо можно отстранить от несения службы на время выполнения мероприятий в рамках служебной проверки, но уволить до вынесения приговора можно только по собственному желанию, что чаще всего и происходит»,— говорит юрист.
В конце прошлого года в Новосибирске начался суд над другим полицейским, ранее служившим в Самарской области,— начальником райотдела полиции Александром Гращенковым. Подполковника Гращенкова задержали в 2019 году. Ему предъявили обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, подполковник покровительствовал владельцам торговых павильонов и нескольких предприятий общественного питания. Полицейский, по данным следствия, закрывал глаза на то, что их помещения занимают большую площадь, чем их владельцы арендуют у города, и не направлял информацию об этом в Росреестр для составления административных протоколов. Платой за покровительство, указывается в деле, были бизнес-ланчи в кафе «Березка». По желанию, горячие обеды доставлялись на работу. Из всего многообразия блюд, представленных в меню, полицейский выбирал хинкали и салат из огурцов.