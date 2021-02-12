У полковника не нашлось связей

Заместитель руководителя самарского управления МВД России — начальник и полковник полиции Вячеслав Хомских, подозреваемый во взаимодействии с организованной преступностью, вернулся к своим профессиональным обязанностям после служебной проверки. Эту информацию „Ъ“ подтвердили в региональном ГУ МВД.Как предполагают следователи, в 2011 году силовик получил автомобиль стоимостью 301 тыс. руб. за покровительство от представителя самарской ОПС «Законовские». Как следует из ответа главка, вопрос с отстранением господина Хомских от службы решится после результатов расследования уголовного дела.

В областном ГУ МВД России не нашли поводов для увольнения заместителя руководителя самарского управления МВД России — начальника и полковника полиции Вячеслава Хомских. В ноябре 2020 года стало известно, что против высокопоставленного сотрудника полиции расследуется уголовное дело о взяточничесвте (п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следователей, в марте 2011 года силовик получил автомобиль ВАЗ212140 стоимостью 301 тыс. руб. «за покровительство» от представителя самарской ОПС «Законовские». В 2011 году господин Хомских занимал должность заместителя начальника оперативно-разыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска № 4 регионального ГУВД.

• Вячеслав Хомских начал служить в органах внутренних дел в 1992 году. В 1996 году окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», присвоена квалификация «юрист». По окончании учебного заведения поступил на службу в УВД Омской области на должность оперуполномоченного. Долгое время проработал в криминальной милиции УВД Омской области. В марте 2011 года Вячеслав Хомских переведен в ГУ МВД России по Самарской области. Приказом начальника от 2015 года полковник полиции назначен на должность заместителя начальника УМВД России — начальника полиции. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» I, II и III степени. Источник: сайт ГУ МВД по Самарской области. По данным „Ъ“, за время службы полицейский семь раз поощрялся и четыре раза привлекался к дисциплинарной ­ответственности.

Судя по фамилии, передавший полковнику незаконное вознаграждение может приходиться родственником одному из лидеров «Законовских» Сергею Гафурову, который возглавил криминальную группировку в 2016 году, после смерти другого руководителя ОПС — Алексея Рыжова. В 2017 году нового лидера ОПС арестовали за подготовку заказного убийства. В 2018 году суд приговорил преступника к трем годам колонии общего режима. В начале прошлого года Сергей Гафуров вышел на свободу и вскоре умер от инфаркта. Незадолго до своей смерти криминальный авторитет принял участие в судебном процессе по уголовному делу против другого высокопоставленного силовика — бывшего заместителя главы областного управления Росгвардии, полковника Дмитрия Сазонова. В феврале минувшего года суд признал его виновным в получении взяток от связанного с «Законовскими» ЧОП «Восток-Лада», а также от ООО «Арт-Инвест» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 220 млн руб. Общая сумма взяток превысила 30 млн руб. Рос­гвардеец признал вину частично.

Как ранее сообщил „Ъ“ адвокат господина Хомских Валерий Лапицкий, подозреваемый не признает своей вины.

Как поясняет управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов, в отношении сотрудников правоохранительных органов презумпция невиновности действует в той же степени, как и в отношении любого другого лица. «То есть наличие вины в совершении тех или иных противоправных действий должно быть подтверждено судом. До вынесения обвинительного приговора такой сотрудник не может быть признан виновным, а следовательно, в его отношении недопустимо применение каких бы то ни было ограничений, в том числе связанных с несением службы в правоохранительных органах. Такое лицо можно отстранить от несения службы на время выполнения мероприятий в рамках служебной проверки, но уволить до вынесения приговора можно только по собственному желанию, что чаще всего и происходит»,— говорит юрист.

В конце прошлого года в Новосибирске начался суд над другим полицейским, ранее служившим в Самарской области,— начальником райотдела полиции Александром Гращенковым. Подполковника Гращенкова задержали в 2019 году. Ему предъявили обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, подполковник покровительствовал владельцам торговых павильонов и нескольких предприятий общественного питания. Полицейский, по данным следствия, закрывал глаза на то, что их помещения занимают большую площадь, чем их владельцы арендуют у города, и не направлял информацию об этом в Росреестр для составления административных протоколов. Платой за покровительство, указывается в деле, были бизнес-ланчи в кафе «Березка». По желанию, горячие обеды доставлялись на работу. Из всего многообразия блюд, представленных в меню, полицейский выбирал хинкали и салат из огурцов.

Сабрина Самедова