Три человека претендуют на пост главы Среднеуральска

В Среднеуральске (Свердловская область) завершился прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города. Как сообщил “Ъ-Урал” член конкурсной комиссии, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, заявки подали три человека.

На должность претендуют временно исполняющий обязанности мэра Александр Ковальчик, член областной избирательной комиссии от ЛДПР Антон Безденежных и бывший заместитель министра спорта региона Яков Петров.

По словам господина Дубичева, проверка документов продлится около месяца, после чего конкурсная комиссия примет решение о регистрации кандидатов. Решение об избрании нового мэра Среднеуральска гордума должна принять в конце марта — начале апреля.

Напомним, должность главы Среднеуральска стала вакантной после ухода Андрея Зашляпина. Временно исполняющим обязанности был назначен бывший руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик. Его считают главным претендентом на пост мэра.

Подробнее о том, почему в Среднеуральске сменяется власть — в материале “Ъ-Урал” «На мэра давит конфликт интересов»