Кремль заинтересовался предложением Маска поговорить с Путиным в Clubhouse

Кремль считает очень интересным предложение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска президенту России Владимиру Путину о разговоре в соцсети Clubhouse, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако сначала необходимо все проверить и понять, что конкретно предлагается, добавил он.

«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Представитель Кремля пообещал отреагировать на предложение бизнесмена позже. «Нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Сначала проверим все это и потом уже будем реагировать»,—добавил он.

Илон Маск 14 февраля пригласил президента России пообщаться. Господин Маск по-русски написал в Twitter: «Было бы большой честью поговорить с вами», отметив официальную страницу президента России.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Clubhouse — закрытая соцсеть, запущенная в апреле 2020 года. Для подключения нужно получить приглашение от других участников. Общение происходит с помощью голоса в виртуальных комнатах.

О том, как Clubhouse захватывает российский рынок,— в материале “Ъ FM”.