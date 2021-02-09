«Убийца TikTok» захватывает российский рынок

Новая закрытая соцсеть захватывает российский рынок — пользователи массово стягиваются в Clubhouse. Приложение представляет собой подобие Zoom, только без видео и со свободным доступом к конференциям. Пользователи Clubhouse могут подискутировать с медийными персонами — от Илона Маска до Дрейка, но доступ к платформе есть лишь у тех, кто получил персональное приглашение. Пока приложение доступно только для устройств на базе iOS. Как попасть в закрытый клуб и почему социальную сеть называют «убийцей TikTok»? Об этом — Александр Мезенцев.

Если Facebook с Twitter — это новая пресса, а YouTube, Twitch и TikTok — новое телевидение, то Clubhouse — новое радио. По сути, это подкасты с расширенным функционалом — пользователи следят за дискуссией интересных им спикеров в режиме реального времени, могут повлиять на ход беседы или задать уточняющий вопрос.

Правил практически нет (по крайней мере, пока), кроме одного — все сказанное не должно выходить за пределы комнаты. Вернее, пересказывать содержание услышанного не запрещается, а вот сделать аудиозапись нельзя, это карается пожизненным баном.

Такой подход напоминает кулуарные разговоры в формате off-the-records, по которым постоянные участники конференции за время пандемии успели соскучиться, говорит управляющий партнер компании Skyeng Александр Ларьяновский: «Конечно, это супернеэффективно с точки зрения траты времени. Люди проговаривают мысль дольше, чем можно потратить на ее прочтение.

Но получилось так, что на карантине, когда нам не хватало общения, появилась возможность говорить об интересном и прикольном с достаточно случайными людьми.

Все-таки в Zoom ты всегда знаешь, кто придет, в тут история про встречу со старыми знакомыми, где можно поговорить за жизнь, за отрасль».

На перспективы использовать Clubhouse как бизнес-инструмент господин Ларьяновский смотрит со скепсисом: вам может повезти и вы обнаружите подающего надежды стартапера или потенциального партнера, но это все вопрос вероятности.

А, например, руководитель лаборатории карьеры имени себя Алена Владимирская придерживается иной точки зрения: «Когда заходит один интересный человек, профессионал, он зовет какого-то другого интересного человека, тоже профессионала. Все люди, которые подписаны на этих людей, получают Push-уведомления, и в результате те, кто хочет, приходят на эту беседу. Ты видишь записную книжку обоих этих людей, а дальше просто получаешь самое ценное, что есть в executive hunting, это просто уникальные контакты уже хорошей отсеянной базы. Мне кажется, что этот эффект именно для рекрутинга очень кратковременный, но сейчас очень удачный».

Все собеседники “Ъ FM” получили доступ к Clubhouse от своих знакомых. Каждый новый пользователь получает возможность пригласить на платформу еще двух человек — дополнительные инвайты спустя время могут получить активные участники площадки. Но есть и обходные пути. Первый — затратный: неофициально приглашение можно купить, разброс цен широкий: от десятков до сотен долларов. Второй — условно бесплатный: в Telegram существуют чаты, где желающие стать частью сообщества получают инвайты с условием, что после регистрации пригласят на платформу других участников беседы. “Ъ FM” опробовал такой способ — процедура заняла порядка десяти минут.

Не исключено, что, как и многие другие изначально закрытые соцсети, например Facebook, «ВКонтакте» или LiveJournal, Clubhouse сможет задержаться на рынке. Но насколько, предсказать сложно, говорит обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «Было очень много хайповых историй, которые взлетали и потом заканчивались ничем. Достаточно вспомнить приложение Secret, где люди анонимно делились наболевшим, или Periscope, который предлагал видеотрансляции. Но после непродолжительного, но бурного роста, это все как-то обрубилось, и сервисы канули в Лету, сегодня их нет. Так что может быть всякое.

Есть много вопросов, пока явно сервис находится в разработке, но ниша интересная».

Тем временем в российском AppStore Clubhouse поднялся на 12 строчку в категории социальные сети, оставив позади Messenger от Facebook, а также недавно выстрелившего конкурента Telegram — приложение Signal. По данным на конец января, в мире его загрузили больше 2 млн раз. Между тем в Китае Clubhouse уже объявили вне закона. До блокировки платформой пользовались преимущественно для обсуждения политической ситуации в стране. Какие темы будут особенно популярны у российских пользователей, узнаем совсем скоро.

Лилия Галявиева, Иван Корякин