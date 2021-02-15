Более 20 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Новосибирскую область

Новосибирская область получила 20,1 тыс. доз препарата от коронавируса «Спутник V». С начала вакцинации в регион поступило около 60 тыс. доз, сообщает пресс-служба правительства региона.

Препарат доставлен на склад ГКУ НСО «Новосибоблфарм», откуда будет транспортирован в медучреждения. Очередная партия ожидается в ближайшие два дня.

Всего области открыты 65 пунктов вакцинации, организованы 29 мобильных бригад.

Как сообщалось ранее, в регионе более 30 тыс. жителей поставили первую прививку от COVID-19. Двумя компонентами вакцинировались свыше 6 тыс. человек.

Прививочная кампания против коронавирусной инфекции началась в Сибири в декабре прошлого года. Сначала прививки получали медработники, сотрудники социальных организаций, волонтеры и др. В январе 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил организовать массовую вакцинацию.

В 2020 году в Сибири от COVID-19 и связанных с ним причин умерло более 20 тыс. человек. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Коронавирус прошелся по Сибири».

Екатерина Лукашевич