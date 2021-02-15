Правительство выделит 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Правительство в ближайшее время направит 10 млрд руб. для помощи детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Эти средства пойдут на закупку лекарств и средств для реабилитации. Всего в бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено 60 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать фонд «Круг добра». Его задача — помогать детям с тяжелыми заболеваниями. В фонд будут поступать средства от повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — с заработков свыше 5 млн руб. в год будут взиматься не 13%, а 15%.

«Им (детям.—“Ъ”) нужна особая медицинская помощь, и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами. Правительство направляет на их закупку 10 млрд рублей — это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 млрд рублей»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, деньги пойдут на закупку препаратов, а также технических средств для реабилитации.

О поддержке детей с тяжелыми заболеваниями — в материале “Ъ” «Фонду прописывают форму».