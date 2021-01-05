Фонд помощи больным детям на средства повышенного НДФЛ назовут «Круг добра»

Президент Владимир Путин сообщил о готовности проекта указа о создании фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Его назовут «Круг добра». В фонд будут поступать средства от повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — с заработков свыше 5 млн руб. в год будут взиматься не 13%, а 15%.

«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд "Круг добра"»,— сказал господин Путин на совещании по социальным вопросам.

Президент напомнил, что повышенной ставкой будет облагаться та часть дохода, которая превышает 5 млн руб. «Таким образом мы получим дополнительный доход около 60 млрд»,— уточнил он. Деньги будут направлять на поддержку детей, нуждающихся в дорогостоящих лекарствах.

Подробнее о финансировании фонда — в материале “Ъ” «Фонду прописывают форму».