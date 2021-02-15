В январе число транзитных полетов над Россией упало почти на 47%

В январе 2021 года число транзитных полетов через воздушное пространство России сократилось на 46,7%, до 13,9 тыс., сообщается на сайте Росавиации. В общей сложности на международных воздушных линиях было выполнено на 59% меньше полетов — 28 тыс.

«Число внутренних полетов составило 60,1 тыс. (–7,4%). На международных воздушных линиях выполнено 28 тыс. полетов (–59%), включая 13,9 тыс. транзитных полетов (–46,7 %)»,— говорится в сообщении.

За первый месяц года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 88 тыс. полетов. Это на 34% меньше показателя января 2020 года.

Ранее Росавиация сообщала, что в январе 2021 года российские авиакомпании сократили объем пассажирских перевозок на 38%, до 5,5 млн пассажиров. Пассажирооборот упал на 53%, до 11,23 млрд пассажиро-километров. А в 2020 году пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 46%, до 69,17 млн человек.

Подробнее о падении пассажиропотока в 2020 году читайте в публикации “Ъ” «Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое».