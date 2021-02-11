Российские авиакомпании в январе сократили объем перевозок на 38%

В январе 2021 года российские авиакомпании сократили объем пассажирских перевозок на 38%, до 5,5 млн пассажиров, следует из оперативных данных Росавиации. Пассажирооборот упал на 53%, до 11,23 млрд пассажиро-километров.

Наибольшее число пассажиров за прошедший месяц перевезла S7 (1,91 млн человек), но и ее трафик упал на 13%. Хуже ситуация у «Аэрофлота», который перевез на 60% пассажиров меньше, чем годом ранее, или 1 млн пассажиров. В то же время «Победа» обслужила 928 тыс. человек и сохранила объем авиаперевозок на уровне прошлого года. Авиакомпания «Россия» перевезла 406 тыс. пассажиров (падение на 41%), «Уральские авиалинии» — 391 тыс. пассажиров (падение на 31%).

Напомним, в 2020 году пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 46%, до 69,17 млн человек. Сокращение трафика в декабре составило 43%, до 5 млн пассажиров.

Подробнее о падении пассажиропотока в 2020 году читайте в публикации “Ъ” «Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое».