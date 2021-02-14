В Ярославской области из-за аварии без тепла остались десятки домов

В городе Ростове Великом Ярославской области из-за коммунальной аварии без тепла остаются сотни людей, проживающих в 25 многоквартирных домах. В администрации Ростовского района сообщали, что также прекращена подача теплоносителя в несколько детских садов и учреждений среднего специального образования.

Авария произошла днем в субботу, 13 февраля. Местные жители рассказывали о том, что у них отключили отопление в социальных сетях. Они также сообщали, что происходило отключение электроэнергии.

По данным районной администрации, авария произошла на магистральной теплотрассе, идущей от котельной №38 по улице Спартаковской. Там в районе дома №107 был обнаружен разрыв трубы. В администрации подтвердили, что причина сбоя в теплоснабжении в том, что на котельной №38 произошло внеплановое отключение электричества. Затем подача электроэнергии была возобновлена по второй линии.

В администрации рассказали, что котельная и теплотрасса эксплуатируется компанией АО «МКЭ». Сейчас аварийный участок трассы перекрыли. Компания, эксплуатирующая объекты, сформировала аварийно-ремонтную бригаду, которая приступила к ликвидации аварии. В администрации отметили, что все необходимые для устранения аварийной ситуации материалы и оборудование имеются в наличии.

Пока о сроках ликвидации аварии не сообщается.

Антон Антонов