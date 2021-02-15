В России создадут реестр для доступа к биометрическим данным

В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), сообщает газета «Ведомости». Сейчас к системе подключены банки и страховые компании, а в дальнейшем смогут подключиться другие организации, внесенные в реестр.

Вести реестр организаций—участников ЕБС будет «Ростелеком», сообщает издание со ссылкой на проект приказа Минцифры. Перечень участников реестра будет размещен в открытом доступе на сайте bio.rt.ru. Для включения необходимо будет заключить договор с «Ростелекомом». Претендент должен будет подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных и установить биометрические терминалы.

ЕБС запустили в 2018 году. С 1 января 2021 года россияне могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии финансовые и госуслуги.

Отметим, что в сентябре управляющий директор по развитию электронных платформ Московской биржи Игорь Алутин рассказал в интервью “Ъ”, что «в разработке находится законопроект, который позволит нам как оператору платформы (высокотехнологичного маркетплейса.— “Ъ”) подключиться к реестру единой биометрической системы данных».

Подробности — в блицинтервью “Ъ” «Сейчас идентификацию проводят около двух сотен курьеров».