В Сочи продлили предупреждение о лавиноопасности в горах до 18 февраля

В Сочи продлили действие экстренного предупреждение о лавиноопасности в горах курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным Гидрометцентра курорта, угроза схода лавин в горах сохраняется выше 500 метров над уровнем моря. Предупреждение будет действовать с 18:00 15 февраля до 18:00 18 февраля. В предгорьях выше 300 метров и на автомобильной дороге А-149 Адлер-Красная Поляна прогнозируется слабая лавинная опасность.

«Населению рекомендовано воздерживаться от выходов в горы в этот период, а также не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной»,– говорится в сообщении мэрии Сочи.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о сильных снегопадах, ожидающихся в предгорных районах Сочи. Согласно ему, с 18:00 14 февраля до 18:00 15 февраля в предгорьях и горах курорта пройдет мокрый снег и снег, местами сильный. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер 4-9 м/с с порывами до 13 м/с, температура воздуха может опускаться до 0 градусов по Цельсию, а в предгорной зоне до -6 градусов.

Предыдущее экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Сочи действовало с 12 февраля. Тогда угроза лавин была возможна выше 1000 метров над уровнем моря.

Алексей Белянин