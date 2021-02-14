МЧС предупредило о сильном снеге в предгорьях Сочи

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о сильных снегопадах, ожидающихся в предгорных районах Сочи.

Согласно ему, с 18:00 14 февраля до 18:00 15 февраля в предгорьях и горах курорта пройдет мокрый снег и снег, местами сильный. Местами также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости в осадках до 500-1000м. На дорогах – гололедица.

Власти Сочи рекомендовали воздержаться от выходов в горы в этот период, а также не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС также рекомендует быть осторожными при налипании мокрого снега и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Жителям частного сектора рекомендуется закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном резком ухудшении погодных условий в регионе с 12 по 20 февраля 2021 года. 13 февраля стало известно, что в ближайшие дни в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -15…-20 градусов.

Алексей Белянин