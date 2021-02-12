МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Сочи

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Сочи.

Согласно прогнозам, угроза схода лавин на курорте возможна в горах выше 1000 метров с 18:00 12 февраля до 18:00 15 февраля 2021 года. В связи с этим в МЧС не исключают возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач. Кроме того, возможно затруднение в работе автомобильного транспорта, и перекрытие автомобильных дорог.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 11 февраля ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном резком ухудшении погодных условий в регионе с 12 по 20 февраля 2021 года. В частности, в регионе прогнозируется серьезное понижение температуры воздуха – на 15-20 градусов.

В Краснодарском гидрометцентре объясняют изменение погодных условий смещением холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы. В связи надвигающимися морозами региональное управление МЧС начало готовить пункты обогрева и технику на трассах края.

Алексей Белянин