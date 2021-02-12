Спрос на аренду игровых приставок в Краснодаре в 2020 году вырос на 588%

Рост спроса на прокат электроники в период пандемии зафиксирован в Краснодаре. По данным аналитиков сервиса «Авито Услуги», за год спрос на аренду игровых консолей в столице Кубани вырос на 588%, объем сделок по этой категории товаров составляет 14% от всей арендованной электроники.

Спрос на аренду компьютерных аксессуаров в Краснодаре составляет 25% от общего объема, чаще всего это очки и шлемы виртуальной реальности. В целом рост популярности аренды гаджетов в Краснодаре составил 80%, при этом предложение выросло всего на 10%. В Сочи данные показатели выросли за год на 64% и 82% соответственно.

В целом по стране количество запросов по объявлениям об аренде гаджетов за год увеличилось на 148%, предложение - на 110%. Средняя стоимость аренды игровой приставки составляет в 2,5 тыс. руб., на 13% больше, чем в прошлом году.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, жители Краснодарского края увеличили траты на розничные товары и услуги в январе 2021 года на 31% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. При этом расходы на покупки с безналичным расчетом достигла 3,4 млрд руб.

Ольга Логинова