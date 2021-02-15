Renault 4 возродят в виде электромобиля

Компания Renault возродит классическую модель 4 в виде электромобиля, сообщает Autocar.

По информации издания, ссылающегося на собственные источники, новый Renault 4 выйдет на рынок в 2025 году. Модель станет одним из семи новых электромобилей — четырех легковых и трех коммерческих — запланированных к выходу в ближайшие пять лет наряду с подтвержденным ранее выпуском нового Renault 5.

Ожидается, что возрожденный Renault 4 будет построен на той же платформе CMF-B EV, что и новый Renault 5, а обе модели окажутся полностью унифицированы технически и станут отличаться только дизайном кузова и салона. При этом позиционироваться Renault 5 станет как премиальный спортивный хэтчбек для молодежи, а Renault 4 должен стать компактным кроссовером.

Напомним, Renault 4 выпускался с 1961 по 1992 годы в виде бюджетного универсала и недорогой коммерческой модели. В 2021 году в рамках 60-летия модели будет представлен концепт-кар по мотивам классического Renault 4 — автомобиль покажут в ноябре и он должен стать предшественником серийного электромобиля.