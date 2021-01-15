Renault 5 возродят в виде электромобиля

Renault 5 Prototype. Фото: Renault

Renault 5 Prototype. Фото: Renault

В рамках новой стратегии развития концерна Renaulution, марка расширит модельную линейку электромобилей. В ее составе окажется и новый компактный хэтчбек Renault 5, созданный по мотивам модели прошлых лет.

Никакой технической информации о новой модели пока нет. Представлен лишь концепт-кар, созданный, как пояснил директор Renault по дизайну Жиль Видаль, по мотивам оригинального хэтчбека первого поколения.

Напомним, Renault 5 выпускался с 1972 по 1996 годы, сменив за это время два поколения. Автомобиль имел в том числе спортивную версию Renault 5 Turbo, которая выступала в классическом ралли.