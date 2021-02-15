Добычу угля возобновили на шахте в Кузбассе, где при обвале погиб человек

Шахта «Юбилейная» в Кемеровской области, где вчера, 14 февраля, произошло обрушение горной породы и погиб шахтер, возобновила работу, сообщили «Интерфаксу» в министерстве угольной промышленности области. Исключение составляет тот забой, где умер горняк.

«Тот забой, где произошел смертельный несчастный случай,— Ростехнадзор наложил временный запрет. Все остальное запущено в работу. Добыча и проходка возобновились. Шахта работает в штатном режиме»,— сказал представитель ведомства.

Накануне сообщалось, что на шахте создана комиссия для расследования обвала горной породы. Ростехнадзор сообщил о приостановке добычи угля. Следственный комитет России и прокуратура начали проверки.

Шахта «Юбилейная» добывает уголь марки «Ж», который используется для изготовления кокса, выплавки чугуна и стали. Предприятие входит в холдинг «Топпром». Его руководитель — фигурант уголовных дел о коммерческом подкупе импортеров и взяточничестве.

Подробнее об уголовных делах — в материале “Ъ” «Энергетику добавили угля».