Добыча угля приостановлена на шахте в Кузбассе, где произошел обвал

На шахте «Юбилейная» в Новокузнецке Кемеровской области создана комиссия для расследования обвала горной породы. Ростехнадзор сообщил о приостановке добычи угля. При обвале погиб один человек.

«На предприятии создана комиссия по несчастному случаю, в нее вошли в том числе специалисты Ростехнадзора. Добыча и проходка приостановлены»,— сказал представитель Сибирского управления Ростехнадзора ТАСС.

СКР и прокуратура проводят проверки. Тело погибшего горняка подняли на поверхность, следователи осматривают его. «По предварительной информации, обрушение произошло в момент осуществления пострадавшим работ по отбойке горной массы комбайном»,— говорится в сообщении следственного управление СКР по Кемеровской области.

Шахта «Юбилейная» добывает уголь марки «Ж», который используется для изготовления кокса, выплавки чугуна и стали. Предприятие входит в холдинг «Топпром». Его руководитель — фигурант уголовных дел о коммерческом подкупе импортеров и взяточничестве.

Подробнее об уголовных делах — в материале “Ъ” «Энергетику добавили угля».