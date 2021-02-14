Один человек погиб при обрушении в шахте в Кузбассе

На шахте в Кузбассе погиб один человек при обрушении горной породы, сообщило МЧС России. 92 из 98 человек вывели на поверхность. Пятеро остаются работать в шахте.

«Сейчас 92 человека выведены на поверхность, пять человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, один человек, к сожалению, обнаружен без признаков жизни»,— сообщила пресс-служба ведомства ТАСС. Установлено местонахождение всех горняков.

Обрушение горной породы произошло сегодня, 14 февраля, ночью. Источник «Интерфакса» сообщил, что основная версия произошедшего — человеческий фактор при проведении горнопроходческих работ. Взрыва в шахте не было.