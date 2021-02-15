Число обращений к петербургским медикам из-за COVID-19 снизилось на 64% за неделю

С 7 по 14 февраля число петербуржцев, которые обращались за медицинской помощью с подтвержденным COVID-19, снизилось на 64,06%. Специалисты связывают эту тенденцию с развернувшейся прививочной кампанией.

Утром 15 февраля ТАСС опубликовал материал, предоставленные межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Согласно им, на 7 февраля к медикам обращалось 1316 пациентов с подтвержденным COVID-19, а 14 — уже 473. Указывается, что тенденции снижения удалось достичь благодаря массовой вакцинации. Всего на 15 февраля в Санкт-Петербурге полностью привито 35009 человек, еще 123554 привились первым компонентом вакцины (напомним, вакцина «Спутник V» двухкомпонентная).

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о начале массовой вакцинации в петербургским домах-интернатах.