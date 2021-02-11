11 февраля, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Вакцинация от COVID-19 проходит в домах-интернатах Петербурга

В течение последних трех недель наращиваются темпы вакцинации в петербургских социальных учреждениях, в том числе домах-интернатах. Привито уже почти 300 человек.

О расширении прививочной кампании рассказала «Фонтанка», сославшись на информацию от аппарата вице-губернатора Олега Эргашева. Как отметил сам господин Эргашев, вакцинация проживающих в домах-интернатах «проходит максимально бережно», поскольку состояние здоровья проживающих часто требуют особых мер.

Сегодня стало известно, что тестовый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 закрылся на следующий же день после начала работы.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Конференции

Новости компаний | все

Профиль пользователя