Вакцинация от COVID-19 проходит в домах-интернатах Петербурга

В течение последних трех недель наращиваются темпы вакцинации в петербургских социальных учреждениях, в том числе домах-интернатах. Привито уже почти 300 человек.

О расширении прививочной кампании рассказала «Фонтанка», сославшись на информацию от аппарата вице-губернатора Олега Эргашева. Как отметил сам господин Эргашев, вакцинация проживающих в домах-интернатах «проходит максимально бережно», поскольку состояние здоровья проживающих часто требуют особых мер.

Сегодня стало известно, что тестовый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 закрылся на следующий же день после начала работы.