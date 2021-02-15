Московский суд прекратил производство по делу о банкротстве продавца Tesla

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве компании по продаже электромобилей Tesla ООО «Москоу Тесла Клаб». Напомним, заявление о признании компании банкротом в прошлом году подавала екатеринбургский ресторатор Татьяна Заводовская (супруга бизнесмена Игоря Заводовского, совладельца ТРЦ «Гринвич»).

«Все по любви, всех устроил исход событий», — прокомментировала “Ъ-Урал” Татьяна Заводовская прекращение производства, не уточняя подробности.

Отметим, что 11 декабря 2020 года судебное заседание по этому вопросу было отложено «с целью предоставления возможности мирного урегулирования спора».

Напомним, в 2019 году Свердловский областной суд оставил без изменений решение о взыскании порядка 20 млн руб. с Moscow Tesla Club в пользу госпожи Заводовской. Компания должна была вернуть деньги после выхода из строя двух ключей от электромобиля. Представители ответчика отмечали, что он может эксплуатироваться и без ключей.

В декабре 2017 года Татьяна Заводовская купила электромобиль, однако в начале 2018 года у него вышел из строя электронный ключ доступа. Второй ключ сломался в сентябре 2018 года. Госпожа Заводовская попросила устранить дефект, продавец настроил доступ к машине через приложение на ее телефоне, но это владелицу не удовлетворило. Тогда компания предложила перепрошить ключи доступа на заводе-изготовителе в Германии, машину предлагали увезти за счет компании. Но госпожа Заводовская приняла решение расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги за покупку.

Мария Игнатова