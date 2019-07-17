Tesla увязла на Урале

Свердловский облсуд оставил в силе решение о взыскании около 20 млн руб. с Moscow Tesla Club в пользу Татьяны Заводовской, супруги уральского бизнесмена Игоря Заводовского. Деньги продавец электромобиля должен вернуть из-за выхода из строя двух ключей. Представители ответчика в суде указывали, что машина может эксплуатироваться и без них.



Как стало известно “Ъ-Урал”, во вторник апелляционная коллегия судей Свердловского облсуда рассмотрела жалобу юристов ООО «Москоу Тесла клаб» (позиционирует себя сообществом автовладельцев Tesla в России и СНГ, занимается продажей и сервисом марки) на решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга, который в мае взыскал с компании 13,1 млн руб. за автомобиль Tesla Model X 100D и штраф в 50% от стоимости машины в 6,5 млн руб. в пользу Татьяны Заводовской. «Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение районного суда без изменений»,— пояснили в облсуде.

Согласно материалам дела (имеются в распоряжении “Ъ-Урал”), иск о защите прав потребителя к ООО «Москоу тесла клаб» был подан в феврале в Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Истцом выступила Татьяна Заводовская, а третьим лицом по делу стал ее супруг — известный уральский девелопер Игорь Заводовский — оплата покупки проводилась с его счета. В иске владельцы Tesla указали, что купили машину в декабре 2017 года, но в начале 2018 года у машины вышел из строя электронный ключ доступа. Семья стала пользоваться вторым ключом, но он сломался в сентябре 2018 года. Владелица отправила продавцу претензию, чтобы они устранили дефект (на машину распространялась гарантия четыре года, а на двигатель и батареи — восемь лет). Как следует из материалов дела, продавец настроил доступ к машине через приложение на телефоне владельца, но это не удовлетворило покупателя. Как оказалось, автомобилем управлял нанятый водитель, у которого приложения не было. Кроме того, для работы приложения требовался интернет, а его покрытие было не везде, где использовали машину.

Тогда продавец предложил перепрошить ключи доступа, но для этого потребовалась доставка автомобиля на завод-изготовитель в Берлин (Германия). Как показала дистанционная диагностика машины, отказ в работе ключей произошел по вине покупателя — на устройство оказывали «некорректное физическое воздействие». В Moscow Tesla Club предложили за свой счет отвезти машину в Берлин и за один час починить. Правда, доставка машины в обе стороны заняла бы более 24 дней. В итоге владельцы приняли решение расторгнуть договор купли-продажи и вернуть вложенные в покупку деньги.

Связаться с представителями Татьяны Заводовской не удалось. В Moscow Tesla Club пояснили, что были удивлены иском. «Наша задача увеличить в России количество экологически чистого транспорта. В данном случае мы предлагали за свой счет отвезти автомобиль в Германию и восстановить работоспособность ключей. Мы заказали автовоз, но потом узнали, что клиенты отказались от этого и подали иск в суд. Мы до сих пор предлагаем решить этот спор либо устранением проблемы за наш счет, либо оказанием помощи покупателю с продажей машины. Решение суда для нас неприемлемо и мы намерены его обжаловать»,— пояснили в компании.

Игорь Лесовских