Японская экономика в 2020 году испытала сильнейший с 2009 года спад

По итогам 2020 года объем ВВП Японии сократился на 4,8%, следует из данных, опубликованных правительством страны. Это первое сокращение с 2009 года, отмечает агентство Kyodo. Тогда на фоне мирового финансового кризиса японская экономика упала на 5,7%.

В четвертом квартале, с октября по декабрь, однако, ВВП Японии вырос на 3%, в годовом выражении — на 12,7%. Расходы населения по итогам года на фоне пандемии коронавируса упали на 5,9%. Экспорт за год сократился на 12,3%, однако в четвертом квартале подскочил на 11%.

Аналитики ожидают спада японской экономики в начале 2021 года, поскольку в некоторых районах вновь вводятся ограничения на фоне пандемии, отмечает Kyodo.

По предварительным данным ООН, мировая экономика сократилась в 2020 году на 4,3% — это максимальный спад со времен Великой депрессии. Для сравнения, в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса глобальный ВВП снизился на 1,7%. Эксперты считают, что последствия пандемии будут сохраняться еще долго, главным образом из-за повышения уровня безработицы и сокращения капвложений.

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