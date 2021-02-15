Организатор терактов в «Интуристе» и «Охотном ряду» найден мертвым в колонии

В исправительной колонии № 27 Приморского края обнаружен осужденный без признаков жизни, сообщили “Ъ” в главном управлении ФСИН по региону. Информированный источник сообщил “Ъ”, что погибший — Халид Хугуев, организатор терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в 1999 году. По основной версии следствия, он был убит в результате конфликта с другим заключенным.

Ранее о смерти Хугуева в колонии сообщало агентство «РИА Новости». 13 февраля местное издание «Золотой мост» без указания источника информации сообщило, что другой осужденный убил Хугуева в санитарной части колонии.

Теракт на 20-м этаже гостиницы «Интурист» был совершен 26 апреля 1999 года. Бомба была заложена недалеко от офисов Иосифа Кобзона и президента «Ассоциации XXI век» Анзори Аксентьева-Кикалишвили. В результате теракта пострадали 11 человек. 31 августа был совершен теракт в торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади в Москве. После взрыва бомбы в салоне игровых автоматов «Динамит» пострадали 40 человек, одна женщина скончалась. Материальный ущерб «Охотному ряду» превысил 4 млн руб. По версии следствия, заказчиком обоих терактов был Шамиль Басаев, боевикам которого отказывались платить господин Кобзон и группа компаний Plaza Умара Джабраилова.

В 2009 году Московский городской суд признал Халида Хугуева и исполнителя терактов Магумадзаира Гаджиакаева виновными в терроризме. Хугуева приговорили к 25 годам колонии строгого режима, Гаджиакаева — к 15 годам. В 2010 году Верховный суд изменил наказание в соответствии с законодательством 1999 года и снизил обоим виновным сроки наказания на два года.

О терактах и приговоре — в материале “Ъ” «Полсотни жертв на благотворительность».

Юрий Литвиненко; Алексей Чернышев, Владивосток