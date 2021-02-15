Террорист не пережил срока Осужденный за теракты в Москве убит в колонии в Приморье

В исправительной колонии №27 в Приморском крае обнаружен мертвым один из заключенных. По версии следствия, он был убит ударом ножа в результате ссоры с другим заключенным. Следствие не называет имя погибшего, но, по данным “Ъ”, речь идет о Халиде Хугуеве, отбывавшем 22-летний срок заключения за организацию терактов в Москве в 1999 году. Тогда произошли взрывы в отеле «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд».

Информацию о смерти в ИК-27 одного из заключенных сегодня “Ъ” подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю. «Причины смерти устанавливает следствие»,— добавили в ведомстве.

В СКР по Приморью сообщили, что 13 февраля в медицинской части ИК между двумя осужденными произошла ссора. «41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался»,— информирует следствие. Причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого.

«Это была бытовая ссора. Слово за слово, один из заключенных почувствовал себя оскорбленным и ударил обидчика ножом»,— сказал “Ъ” представитель следствия.

Следственными органами СКР по Приморью возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В прокуратуре Приморья, в свою очередь, сообщили, что организована проверка «исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства по факту смерти осужденного в ИК-27». На место происшествия выезжали заместитель Приморского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Приморского края и прокурор Партизанского района. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами исправительного учреждения требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, отбывающими наказание»,— пообещали в надзорном ведомстве.

ИК-27 расположена в поселке Волчанец Партизанского района, режим содержания спецконтингента — строгий. В колонии организованы: деревообработка, металлообработка, производство стройматериалов, авторемонт, изготовление моющих средств, комбикорма, гранулы полимерной, конструкции ПВХ, животноводство, растениеводство.

Официально в силовых ведомствах не называют имя погибшего. Однако информированный источник сообщил “Ъ”, что погибший — Халид Хугуев, член группировки Шамиля Басаева. Хугуев был осужден к 25 годам колонии строгого режима за организацию терактов, совершенных в 1999 году в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд». В 2010 году Верховный суд России смягчил Хугуеву наказание до 22 лет.

26 апреля 1999 года произошел взрыв на 20-м этаже гостиницы «Интурист». Бомба с часовым механизмом, заряженная тротилом, была заложена недалеко от офисов Иосифа Кобзона и президента «Ассоциации XXI век» Анзори Аксентьева-Кикалишвили. Заряд, эквивалентный по мощности 2 кг тротила, разрушил практически весь этаж, но Иосиф Кобзон и его сосед по офису в момент взрыва находились на деловых встречах и не пострадали. Зато были ранены 11 человек, находившиеся на этаже, в том числе десятимесячный ребенок, являющийся гражданином Испании. По версии следствия, этой акцией устрашения Шамиль Басаев хотел заставить господина Кобзона платить ему часть денег из благотворительного фонда «Фронтовые дети Чечни».

31 августа 1999 года взорвалась бомба в торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади. Бомба из пластита была заложена в урну салона игровых автоматов «Динамит», расположенного на нижнем этаже комплекса. В результате взрыва пострадали 40 человек, одна из раненых скончалась. «Охотному ряду» был нанесен значительный ущерб. По версии следствия, подрыв комплекса был связан с тем, что группа компаний Plaza (управляла комплексом), президентом которой являлся известный предприниматель Умар Джабраилов, также отказалась платить деньги боевикам Шамиля Басаева.

Именно Басаева следствие назвало заказчиком терактов в Москве.

Алексей Чернышев, Владивосток