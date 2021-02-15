Минздрав намерен хранить данные пациентов частных клиник на сайте госуслуг

Сервис ONDOC и маркетплейс «СберЗдоровье» (зарегистрирован в реестре российского ПО как «Маркетплейс ДокДок») подключились к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ), сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минздрав. Он сообщил, что это позволит хранить на портале госуслуг данные о медицинской помощи как от государственных, так и от частных клиник.

Решение о подключении систем принял президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. «Это позволит обеспечить преемственность медицинской помощи и повысить ее качество»,— сказал изданию руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаил Левин.

1 февраля в России вступил в силу приказ Минздрава, позволяющий врачам вести документацию в электронном виде без необходимости дублировать их на бумаге. Документ также придает юридическую силу электронным рецептам. В начале феврале аптеки Москвы начали отпускать рецептурные лекарства по электронным рецептам, отображающимся в виде QR-кода в приложении.