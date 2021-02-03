Аптеки Москвы начали выдавать рецептурные лекарства по QR-коду

Аптеки Москвы начали принимать электронные рецепты на лекарства без необходимости распечатывать и заверять их печатью и подписью врача, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она сказала, что более чем 750 аптечных точек города начали принимать QR-коды рецептов из приложения ЕМИАС.

«Мы с радостью сообщаем, что теперь москвичи могут получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на экране мобильного устройства»,— приводятся на сайте Мосгорздрава слова госпожи Раковой. Она отметила, что такая возможность доступна во всех аптеках Мосгорздрава, а также в ряде частных аптек. Бумажные рецепты продолжат существование — в частности, для случаев, когда пациент хочет получить лекарства в другом регионе.

Напомним, 1 февраля в России вступил в силу приказ Минздрава, позволяющий врачам вести документацию в электронном виде без необходимости дублировать их на бумаге. Приказ придал юридическую значимость в том числе и электронным рецептам.