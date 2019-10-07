В Косово победила оппозиция

По итогам состоявшихся в воскресенье в Косово внеочередных парламентских выборов наибольшее количество голосов получили оппозиционные движение «Самоопределение» и Демократический союз Косово (ДСК). Лидер «Самоопределения» Альбин Курти провозгласил победу и объявил о начале переговоров с ДСК о формировании правительства. В мире от новых властей Косово ждут возобновления переговоров с Сербией о нормализации отношений. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Победу движения «Самоопределение» его лидер Альбин Курти провозгласил на митинге своих сторонников в ночь на понедельник. К тому времени ЦИК объявил предварительные результаты состоявшегося в воскресенье голосования: «Самоопределение» получило около 26% голосов, Демократический союз Косово — около 25%. Это означает, что победителем косовских выборов стали партии, находившиеся до сих пор в оппозиции. Правившая последние 11 лет Демпартия Косово, близкая президенту Хашиму Тачи, набирает около 21%, а «Альянс за будущее Косово» экс-премьера Рамуша Харадиная — менее 12%.

Альбин Курти объявил себя новым премьером Косово и пообещал уже в понедельник начать переговоры с ДСК о формировании правительства. Согласно решению Конституционного суда Косово, мандат на формирование правительства получает представитель партии, набравшей на выборах наибольшее количество голосов.

Еще до косовских выборов в Европе ожидали, что именно «Самоопределение» и ДСК окажутся победителями. Эти две партии возглавляют политики новой волны, не связанные с сербско-албанским вооруженным конфликтом 1990-х годов и сопровождавшими его многочисленными военными преступлениями.

Состоявшиеся в Косово выборы призваны разблокировать замороженные уже почти год переговоры между Белградом и Приштиной о нормализации отношений.

Поэтому от нового косовского правительства ждут в первую очередь снятия главного препятствия на пути к возобновлению переговоров — отмены или хотя бы приостановки действия стопроцентных пошлин на сербские товары, введенных в конце прошлого года правительством Рамуша Харадиная. Это, как рассчитывают в мире, создаст условия для разблокирования переговоров, результатом которых должна стать нормализация отношений между Белградом и Приштиной. А это в свою очередь откроет и Сербии, и Косово путь к евроатлантической интеграции.

Альбин Курти на митинге своих сторонников пообещал продолжить переговоры с Сербией и заверил, что «диалог больше не будет вестись в ущерб Косово». «В этом диалоге больше не будет ставиться вопрос, какую цену должно заплатить Косово за признание со стороны Сербии,— объявил потенциальный премьер.— Вопрос будет о долге Сербии в отношении нас».