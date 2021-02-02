Якутия фиксирует уголь

Якутия хочет пойти по стопам Кузбасса и заключить с ОАО РЖД соглашение о гарантированном вывозе фиксированных объемов угля на Восток. Компании региона наращивают добычу и ожидают дефицита провозной способности в 6 млн тонн уже в 2024 году. Но ОАО РЖД, не слишком довольное опытом работы с Кузбассом, который в 2020 году не представил встречные объемы в порты Северо-Запада, заявляет, что не вправе заключать подобные соглашения. Решение примет правительство.

Якутия хочет заключить с ОАО РЖД такое же соглашение о вывозе фиксированных объемов угля, какое уже второй год действует у монополии с Кузбассом. С этим предложением на совещании вице-премьера Александра Новака с членами правительства и комиссии Госсовета по энергетике по развитию угольной промышленности выступил первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков.

«В 2020 году предприятия Якутии добыли 20 млн тонн угля с ростом на 5%, в этом году планируется увеличение добычи до 39 млн тонн,— сообщил он.— Но уже год длится проблема с его экспортом, поэтому остатки компаний на складах приближаются к 2 млн тонн».

Он отметил, что основные угольные предприятия республики — «Колмар» и «Эльгауголь» — в ближайшие годы могут столкнуться с дефицитом пропускной способности железных дорог, который, по его оценке, в 2024 году может достигнуть 6 млн тонн.

По условиям соглашения между ОАО РЖД и Кузбассом регион должен произвести, а ОАО РЖД — поставить в восточном направлении по 53 млн тонн угля на экспорт и 3,55 млн тонн во внутрироссийском сообщении в год. ОАО РЖД, не добившись от региона в 2020 году выполнения встречных гарантий по поставкам на Северо-Запад, не хотело возобновлять договор в 2021 году (см. “Ъ” от 8 октября 2020 года), предпочитая соглашения с конкретными грузоотправителями. Но правительство настояло на перезаключении договора в тех же объемах (см. “Ъ” от 13 ноября).

Сейчас в ОАО РЖД говорят, что оно не вправе определять приоритетность перевозок тех или иных грузов «и в связи с этим не готово рассматривать предложения регионов о заключении подобных соглашений». Предложение будет рассмотрено правительством. В секретариате господина Новака комментариев не дали.

«Колмар» направляет более 70% продукции в страны АТР, говорит председатель совета директоров АО «Колмар Груп» Анна Цивилева.

«Ввиду географического расположения все наши товарные потоки идут в восточном направлении по Транссибу и БАМу,— говорит она.— Сегодня мы не испытываем больших сложностей с вывозом продукции в порты Дальнего Востока. Однако с ростом объема производства после выхода на производственную мощность новой обогатительной фабрики "Инаглинская-2" уже во втором полугодии нагрузка на железную дорогу существенно возрастет». Все объемы компании учтены в планах по развитию Восточного полигона, и вся продукция, как планируется, будет вывезена, говорит она. Анна Цивилева добавляет, что «Колмар» получает все больше заявок от ведущих металлургических предприятий Китая, желающих уменьшить закупки угля из Австралии (о споре стран см. “Ъ” от 16 декабря).

В «А-Проперти» (владеет Эльгинским месторождением), как и в «Колмаре», заявили, что по перевозкам угля работают в тесном контакте с руководством ОАО РЖД. «"Эльгауголь" хорошо знает проблему провозной способности БАМа, и мы рады, что компания уделяет решению этого вопроса пристальное внимание»,— добавили там.

Для Якутии стремиться к такому соглашению не менее обоснованно, чем Кузбассу, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: там два крупных развивающихся грузоотправителя с амбициозными планами по росту добычи.

Наличие доминирующих грузоотправителей господин Бурмистров считает плюсом: можно договариваться напрямую с ними, а не прибегать к конструкции, когда объемы вместо компаний гарантирует губернатор Кузбасса. Другой вопрос, говорит эксперт, что, если соглашение будет заключено и станет долгосрочным, оно может вступить в конфликт с соглашением с Кузбассом, ведь мощности Восточного полигона пока остаются дефицитными.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин