На Украине завели дело из-за подорвавшихся в Донбассе военных

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело в связи со смертью трех военных в Донбассе: Александра Войтенко, Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко. Около десяти утра 14 февраля они подорвались на неизвестном взрывном устройстве на территории, подконтрольной Киеву.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), сообщается на сайте ГБР.

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) считают подорвавшееся взрывное устройство украинской миной. «Нашей разведкой отмечено перемещение на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады, которые были отправлены в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны. Не имея уточненных карт минных полей, во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады»,— приводит «Луганскинформцентр» слова представителя народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью солдат и поручил немедленно провести расследование. На сайте офиса президента страны сообщалось, что погибшие шли сменить военнослужащих на огневых позициях.