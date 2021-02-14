Трое украинских военных погибли в Донбассе

В Донбассе украинские военные Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко подорвались на неизвестном взрывном устройстве, сообщается на сайте офиса президента Украины. Президент страны Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВС Украины Руслану Хомчаку выяснить обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, взрыв произошел около 10:00 14 февраля в районе Новолуганского. Погибшие солдаты шли сменить военнослужащих на огневых позициях.

«Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне путем сложных переговоров договариваемся об установлении режима прекращения огня и потом читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Необходимо немедленное расследование»,— сказал господин Зеленский.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Напомним, украинские власти разработали законопроект «О государственной политике переходного периода» в Донбассе. Россия считает, что документ грубо нарушает минские соглашения и означает односторонний выход Киева из них. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главредами российских СМИ сказал, что Россия не бросит Донбасс.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Пламенные редакционеры».