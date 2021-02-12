Молодежь оторвалась на финнах

В четверг в Мальмё стартовали Шведские хоккейные игры. Сборная России начала турнир, который входит в программу Евротура, с победы над финнами — 3:2. На этом этапе, как и на первом, российская команда решила выступить фактически молодежным составом. Отсутствие ведущих игроков и главного тренера Валерия Брагина, возглавляющего также клуб СКА, сейчас связано с тем, что они готовятся к заключительным матчам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и предстоящему play-off.

Несмотря на то что до чемпионата мира остается все меньше времени, руководство сборной России, по сути, отказалось от возможности использовать третий этап Евротура в качестве подготовительной площадки к главному старту года.

В штабе команды посчитали нецелесообразным отвлекать основных кандидатов от клубных дел перед концовкой регулярного чемпионата КХЛ и куда более актуальным сейчас, нежели мировое первенство в Латвии, скорым стартом Кубка Гагарина.

Решили лишний раз не дергать и Валерия Брагина, которому тоже нужно сейчас думать о том, как наилучшим образом подвести свой СКА к play-off КХЛ. Поэтому на Шведские игры был отправлен так называемый ближайший резерв национальной сборной во главе с наставником «молодежки» Игорем Ларионовым.

Мы уже наблюдали подобный эксперимент в нынешнем сезоне на первом этапе Евротура, когда на Кубке Карьяла Россию представляла молодежная команда под руководством Ларионова, которая тогда готовилась к чемпионату мира в категории до 20 лет. И этот опыт оказался удачным — она выиграла турнир в Хельсинки. В Мальмё приехала сборная лишь чуть-чуть постарше, средний возраст которой составляет 21,1 года. Восемь ее игроков участвовали в недавнем молодежном чемпионате мира.

Из общего ряда выбиваются разве что 27-летний нападающий Сергей Шмелев и его коллеги по амплуа 26-летние Дамир Жафяров с Владимиром Бутузовым.

Кроме того, вратарскую бригаду укрепил Александр Самонов, который был основным голкипером на домашнем Кубке «Первого канала», где обкатку получили наиболее реальные претенденты на место в составе сборной.

Собственно, именно эти хоккеисты плюс Павел Красковский и Виталий Кравцов, принадлежащий «Нью-Йорк Рейнджерс», виделись лидерами нынешней экспериментальной команды. Особенно перспективной выглядела клубная связка Жафярова и Ивана Чеховича из «Торпедо», которые вместе с американцем Энди Миле являются в текущем чемпионате КХЛ третьей тройкой нападения по результативности. А Жафяров вообще «звездит» в этом сезоне и с 58 очками по системе «гол плюс пас» уступает в лиге только Вадиму Шипачеву и Теему Хартикайнену.

Кстати, финский форвард «Салавата Юлаева», как и его одноклубники Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен, отказался от участия в Шведских играх, и все потому, что на носу play-off КХЛ.

Тем не менее семь представителей Континентальной лиги попали в заявку сборной Финляндии, в отличие от шведов и чехов, которые по разным причинам остались совсем без кахаэловцев.

Именно финны стали первыми соперниками российской команды на турнире в Мальмё. В двух предыдущих матчах Евротура-2020/21 она уверенно разобралась с ними — 6:2 и 5:1, вот и на этот раз по сложившейся традиции поначалу действовала с позиции силы. В первом периоде подопечные Ларионова дважды огорчили вратаря «Сибири» Харри Сятери, и оба гола организовали Жафяров с Чеховичем. Сначала они вывели на завершающий бросок защитника Артема Минулина, а затем сделали все сами. Жафяров выложил шайбу на клюшку Чеховича, и нападающий из системы «Сан-Хосе Шаркс» вонзил ее в сетку. В следующей двадцатиминутке россияне встали на паузу, не реализовали свои голевые моменты и пропустили после грубой ошибки на выходе из собственной зоны. К тому же они потеряли из-за травмы центра ударного звена Марата Хуснутдинова. Но в третьем периоде Бутузов быстро вернул преимущество «плюс два», убежав один на один с Сятери. В дальнейшем сборная России больше оборонялась, в том числе в формате «три на пять», и с помощью Самонова довела матч до победы. Хотя Юусо Пуустинен из «Сибири» в самой концовке сократил разницу до минимума.

Александр Ильин