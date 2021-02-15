Ток перед родиной

По данным “Ъ”, в начале марта президент Владимир Путина проведет большое совещание по электроэнергетике. Будут обсуждаться традиционные проблемы сектора — борьба с перекрестным субсидированием и электросетевая реформа. В первом случае Минэнерго предлагает снизить некоторые нерыночные надбавки и параллельно перевести большую часть розничной генерации на оптовый рынок. Тема введения соцнормы потребления для населения подниматься не будет.

Совещание по стратегическому развитию электроэнергетики может пройти у Владимира Путина 2 марта. Проект повестки подготовило Минэнерго, материалы министерства (есть у “Ъ”) станут основой доклада вице-премьера по ТЭКу Александра Новака.

Основным вопросом, судя по материалам министерства, снова станет вопрос снижения перекрестного субсидирования в секторе, когда промышленные потребители, по сути, доплачивают за заниженные тарифы населения. Для решения проблемы Минэнерго исходно предлагало вновь вернуться к обсуждению вопроса дифференциации тарифов для населения (так называемой соцнормы). Но, как говорят источники “Ъ”, вопрос исключили из повестки при предварительном обсуждении.

Вместо введения соцнормы Минэнерго предлагает отказаться от дополнительных мер поддержки промышленности и ЖКХ, включаемых в тарифы на электроэнергию (вероятно, речь идет о финансировании развития ВИЭ и мусоросжигающих ТЭС за счет оптового рынка). Также предлагается стимулировать вывод старых ТЭС.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что материалы к совещанию еще не сформированы, вопрос дифференциации тарифов для населения министерством не рассматривается. В ФАС и Минэкономики “Ъ” не ответили.

Что касается сетевого комплекса, на комиссии планируется обсудить убыточное для сетей льготное техприсоединение, а также переход на оплату неиспользуемого резерва мощности — эти вопросы находятся в повестке уже более трех лет. Наиболее критикуемая инициатива Минэнерго и «Россетей» — дифференциация тарифа Федеральной сетевой компании (входит в «Россети») — на рассмотрение не выносится. В «Россетях» от комментариев отказались. Источник “Ъ” в компании сообщил, что «Россети» в ближайшее время не планируют инициировать обсуждение этого вопроса.

Минэнерго также хочет пресечь отток потребителей на розничный рынок электроэнергии, заставив станции мощнее 5–10 МВт выходить на оптовый рынок (сейчас планка — 25 МВт). В этом случае владельцам станций придется разделить бремя нерыночных надбавок со всем энергорынком. За десять лет с опта на розницу ушло 1,9 ГВт мощности, прогноз до 2035 года — еще около 31 ГВт, отмечают в Минэнерго. Это грозит ростом цены на электроэнергию и мощность для малого и среднего бизнеса, а также бюджетных потребителей вдвое.

В «Сообществе потребителей энергии» возражают против такого подхода, отмечая, что он «угрожает экономике блок-станций промышленных предприятий и малой энергетике коммунального сектора». Бороться, по мнению ассоциации, нужно с причиной — избыточными нерыночными надбавками на оптовом энергорынке, «а не пытаться под благовидным предлогом переносить их на розничную генерацию».

Усиление сетевых связей между Сибирью и Дальним Востоком может стать еще одной темой совещания у президента. Сейчас перетоки между зонами минимальны, после строительства новых электросетей в рамках расширения Восточного полигона их планируется увеличить до 300 МВт. Прямо в презентации не упоминается создание третьей ценовой зоны на Дальнем Востоке, но указано, что это «поможет ввести конкурентный рынок электроэнергии на всей территории РФ», используя загрузку более дешевых ТЭС, а также снизить резервы мощности в каждой из энергосистем.

Что касается межсистемных связей с соседними странами, то Минэнерго признает, что из-за отключения к 2025 году стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ (охватывает Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву) российский оператор экспорта-импорта «Интер РАО» может потерять до 25% суммарного российского экспорта электроэнергии (более 5 млрд кВт•ч) и 18 млрд руб. выручки в год. Но, по мнению министерства, экспорт возможен из Калининграда и первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал) в объеме до 7 млрд кВт•ч в год (25 млрд руб. выручки в год), однако направления экспорта не указаны. В «Интер РАО» возможный экспортный потенциал из Калининграда комментировать отказались.

Минэнерго также рассчитывает на скорый запуск рынка низкоуглеродных сертификатов (законопроект внесен в правительство). Покупая эти сертификаты, потребители энергии смогут подтвердить экологичность своей продукции, что важно в контексте введения ЕС углеродного налога. Спрос на сертификаты министерство оценивает в 273 млн МВт•ч в год при предложении со стороны низкоуглеродной сертификации — ГЭС, АЭС и ВИЭ — в 477 млн МВт•ч в год. Но источник “Ъ” в крупной промышленной компании отмечает, что российская промышленность в основном уже использует другие методики определения величины косвенных выбросов (например, GHG Protocol Scope 2 Guidance). Законопроект Минэнерго о зеленых сертификатах, по словам собеседника “Ъ”, фактически запрещает использование иных методик расчета «углеродного следа», что ведет к росту затрат на электроэнергию для промышленности на 5–10%. В «Сообществе потребителей энергии» разделяют эту позицию.

Вектор предложений Минэнерго остается тем же — снижение финансовой нагрузки на российских промышленных потребителей как залог их конкурентоспособности, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». При этом, судя по предложениям Минэнерго, правительство не видит острой необходимости в привлечении инвестиций в сектор в условиях стагнирующего спроса и избытка мощностей.

Татьяна Дятел