Цены ставят на ремонт

Генерирующие компании могут заставить вкладывать средства, полученные от ускоренной индексации цен в рамках конкурентного отбора мощности на 2022–2025 годы, в ремонт оборудования. С такой идеей в правительство обратились крупные потребители, которые оценивают объем дополнительных платежей за мощность в 173 млрд руб. По данным “Ъ”, правительство поручило проработать предложение, а Минэнерго и Минпромторг его поддерживают. Но генераторы считают меры избыточными, напоминая, что им и так грозят штрафы в случае непоставки мощности из-за поломок.

Доходы генераторов от дополнительной индексации цены конкурентного отбора мощности (КОМ, в его рамках электростанции получают право на гарантированную плату за мощность) с 2022 года должны направляться только на модернизацию старого оборудования, считают в «Сообществе потребителей энергии» (промышленные потребители электроэнергии).

Ассоциация предложила вице-премьеру Александру Новаку проводить мониторинг и контроль целевого расходования этих доходов (письмо от 13 января есть у “Ъ”). Вице-премьер поручил Минэнерго, Минэкономики, ФАС и Минпромторгу проработать вопрос и представить доклад (документ от 28 января есть у “Ъ”).

Дополнительная индексация параметров КОМ была проведена по предложению Минэнерго, чтобы изыскать средства на проведение ремонта оборудования на тех электростанциях, которые не попадут в более дорогую программу модернизации объемом 40 ГВт. В итоге потолок цены на отборе КОМ на 2022 год подняли на 15%, а на 2024-й — еще на 5%. Объем финансирования по этому механизму для продления «надежного функционирования» 100 ГВт мощности оценивался в 786 млрд руб. до 2035 года (в ценах 2021 года).

Отборы КОМ на 2022–2025 годы уже завершены. За эти годы общий доход генераторов в КОМ составит около 1,5 трлн руб., из этой суммы объем дополнительной выручки за счет ускоренной индексации составит 130–140 млрд руб., подсчитал партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев. По оценкам «Сообщества потребителей энергии», суммарный объем сверхвыручки за 2022–2025 годы — 172,8 млрд руб. (в ценах 2019 года).

Однако сейчас ничто не обязывает генкомпании направлять эти деньги именно на ремонт, указывают в «Сообществе потребителей энергии». «Есть риск отказа генкомпаний от выполнения существующих инвестиционных обязательств и направления полученных средств на иные цели, не связанные с обеспечением надежного долгосрочного функционирования генмощностей»,— пишет директор ассоциации Василий Киселев.

В аппарате вице-премьера Александра Новака заявили “Ъ”, что выступают «за уменьшение административных барьеров» и будут ориентироваться на сбалансированную позицию министерств. Минэнерго прорабатывает поручение. «Идею оцениваем положительно»,— заявил “Ъ” директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что тоже поддерживают инициативу потребителей. В ФАС и в Минэкономики подтвердили получение поручения.

В Совете производителей энергии (СПЭ, объединяет крупные генкомпании) заявили “Ъ”, что инициатива дублирует существующие механизмы контроля, противоречит логике и задачам реформы контрольно-надзорной деятельности в рамках «регуляторной гильотины». В СПЭ полагают, что контроль уже опосредованно осуществляется через штрафные механизмы оплаты мощности: «Собственники заинтересованы инвестировать в надежность геноборудования: чем надежнее работает оборудование, тем меньше бремя штрафных санкций». В СПЭ также указывают на издержки, связанные с введением административного контроля расходования средств.

По мнению Алексея Жихарева, контроль за инвестициями «в одном из немногочисленных рыночных сегментов энергосектора отбросит его еще дальше от целевой модели свободного рынка». Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» предупреждает, что инициатива приведет к удорожанию стоимости капитала для сектора: банки не будут уверены, что прибыль компаний может быть использована для обслуживания кредитов, а акционеры не будут знать, можно ли компаниям платить из прибыли дивиденды. В итоге повышение стоимости капитала приведет к росту тарифа в среднесрочном горизонте, прогнозирует аналитик.

Полина Смертина