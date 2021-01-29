Финляндия отключается от России

Ускоренный переход Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии с объемами поставок в 22 млрд руб. в год. Такая возможность предусмотрена некоторыми сценариями, разработанными финским отраслевым оператором Fingrid. Под вопросом и строительство АЭС «Ханхикиви-1» «Росатома»: Fingrid допускает заморозку строительства на десять лет или полный отказ от проекта. В «Росатоме» по-прежнему рассчитывают на ввод АЭС в 2028 году, а в «Интер РАО» готовы учитывать планы Финляндии после их конкретизации.

Оператор магистральных сетей Финляндии Fingrid опубликовал четыре сценария долгосрочного развития энергосистемы страны (Network vision). К 2035 году страна планирует достичь углеродной нейтральности, для чего придется наращивать вводы ветряных и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС). Согласно документу, мощность ВЭС в Финляндии через 15 лет может достигнуть как минимум 10 ГВт, а как максимум — 22 ГВт наземных ВЭС. Объем офшорных ВЭС составит от 1 до 10 ГВт. Минимальный объем СЭС — 3 ГВт, максимальный — 6 ГВт.

Из-за масштабной стройки ВИЭ страна может стать энергопрофицитной. Три сценария развития финской энергетики предусматривают прекращение импорта электроэнергии, а один — даже наращивание экспорта, отмечает Дмитрий Стапран из PwC. Виден фокус на дальнейшую интеграцию в рамках единого энергорынка Nord Pool, в частности, со Швецией и Эстонией, отмечает он.

Для России это может означать потерю крупнейшего иностранного покупателя электроэнергии: в двух сценариях из четырех допускается, что Финляндия не будет нуждаться в энергомосте с Россией через Выборг. В 2019 году «Интер РАО» (оператор экспорта электроэнергии РФ) поставило в Финляндию 7 млрд кВт•ч на 22 млрд руб. На страну пришлось 36% всего экспорта. В «Интер РАО» заявили “Ъ”, что находятся в диалоге с финской стороной, по мере появления более конкретных сценариев развития энергетики будут учитывать их в своих стратегических планах.

Экспортные возможности «Интер РАО» в предложенных сценариях Fingrid существенно сокращаются, это совпадает с ожиданиями самой компании — «Интер РАО» уже сейчас ожидает сокращения экспорта на 50% к 2030 году, говорит Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». По его оценкам, вклад подразделения трейдинга в общую прибыль группы сейчас составляет около 10–15%, так что снижение экспорта кардинально не скажется на финансовой стабильности группы.

Под угрозой и проект «Росатома» по строительству АЭС «Ханхикиви-1» на 1,2 ГВт стоимостью €7 млрд. В третьем сценарии Fingrid, предполагающем ввод сразу 20 ГВт офшорных ВЭС к 2045 году, работа старых АЭС «Ловииса» и «Олкилуото» продлевается на десять лет — до 2037-го и 2040 года, а ввод «Ханхикиви-1» откладывается до их вывода. В четвертом сценарии допускается вывод старых АЭС и отказ от строительства новых — последней построенной крупной АЭС должна стать «Олкилуото-3» (строит Areva), а дальше будут появляться мелкие модульные атомные блоки.

В «Росатоме» сообщили “Ъ”, что проект АЭС «Ханхикиви-1» продвигается по графику, согласованному с финским заказчиком, и предполагает ввод АЭС в 2028 году. В «Росатоме» отмечают, документ Fingrid предполагает оценку необходимости усиления и развития основной сети при различных путях развития энергосистемы в целом. «В большинстве описываемых сценариев Fingrid рассматривает увеличение доли атомной генерации, продление сроков работы уже действующих блоков. В частности, упоминается о завершении сооружения АЭС "Ханхикиви-1" "ранее 2035 года", что не противоречит текущему графику проекта»,— заявили в госкорпорации.

Одобренный в мае 2020 года план Еврокомиссии по полному снижению углеродного следа к 2050 году (Green Deal) приведет к кардинальному изменению энергетической структуры всех стран Европы, предупреждает гендиректор «СКМ Маркет Предиктор» Виктор Балыбердин. По его мнению, планы Финляндии по достижению этих показателей уже к 2035 году еще более укрепляют эту тенденцию, что и нашло отражение в сценариях. Перспектива увеличения потребления в среднем в 1,5 раза и роста объемов генерации ВИЭ с 8 млрд кВт•ч до 59 млрд кВт•ч к 2035 году «выглядит несколько футуристично», говорит эксперт, но эти меры необходимы для реализации целей, поставленных ЕК и правительством Финляндии.

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина