Что такое соцнорма потребления электроэнергии

В России тарифы на электроэнергию для населения исторически были ниже экономически обоснованного уровня, эти затраты закладываются в тариф для промышленности (так называемое перекрестное субсидирование). Поскольку правительство не хочет резко поднимать тарифы для населения, периодически рассматриваются альтернативные способы сокращения перекрестного субсидирования, одним из которых является соцнорма.

Введение соцнормы последний раз предметно обсуждалось на уровне правительства РФ в 2018 году. По данным “Ъ”, в этом году Минэнерго разрабатывало предложения, по которым текущим низким тарифом на электроэнергию могли пользоваться те домохозяйства, которые потребляют до 150 кВт•ч в месяц (текущий тариф — около 2,9 руб. за 1 кВт•ч). Потребители, использующие энергию в диапазоне 150–600 кВт•ч в месяц, покупали бы ее по более высокому тарифу (3,5 руб. за 1 кВт•ч), а при большем объеме потребления — уже по экономически обоснованному (4,3 руб. за 1 кВт•ч). Но в итоге Минэнерго решило не выносить эту идею на обсуждение. Сейчас перекрестное субсидирование только в тарифах на услуги по передаче электроэнергии (за исключением потребителей на магистральных сетях) составляет около 239 млрд руб. в год (44 коп. за 1 кВт•ч, 10% от конечной цены). Введение соцнормы снизило бы этот объем лишь на 30 млрд руб. (6 коп. за 1 кВт•ч, 1,3% от конечной цены), следует из материалов Минэнерго.

Татьяна Дятел