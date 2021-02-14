В Москве движение на Калужском шоссе почти остановилось из-за пробки

Движение на Калужском шоссе в Москве парализовано на расстоянии около 10 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Дорожное покрытие на основной части трассы и дублере сильно засыпало снегом.

Дорожную ситуацию осложнили застрявшие на подъеме в гору несколько десятков фур, направляющихся в торговый центр «Фуд Сити», передает «Интерфакс». В пробке застряли до десяти машин скорой помощи. Пользователи «Яндекс.Пробок» сообщили о двух авариях.

Как сообщается на сайте «Метеоновостей», 12 и 13 февраля стали рекордными по суточному количеству осадков для столицы. Из-за аномального снегопада в московских аэропортах были задержаны десятки рейсов. В Царицыно под тяжестью выпавшего снега обрушилась крыша ангара, в результате чего погиб один человек.