Норвежка Экхофф выиграла женскую гонку преследования на ЧМ по биатлону

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла женскую гонку преследования на 10 км на чемпионате мира в словенской Поклюке. Экхофф пришла к финишу за 30 мин. 38,1 сек., допустив два промаха. Второй пришла австрийка Лиза Тереза Хаузер (+17,3 сек.; 1 промах), третье место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше (+33,0 сек.; 2 промаха).

В гонке из российских спортсменок участвовали Ирина Казакевич (23-е место), Ульяна Кайшева (29-е) и Евгения Павлова (40-е).

Ранее в мужской гонке преследования на 12,5 км одержал победу француз Эмильен Жаклен. Он пришел к финишу за 31 мин. 22,1 сек., не промахнувшись ни разу. Лучший результат среди российских биатлонистов — 7-е место у Эдуарда Латыпова.

Чемпионат мира, стартовавший 10 февраля в Поклюке, завершится 21 февраля. Россия заняла 9-е место в смешанной эстафете, затем состоялась спринтерская гонка. Лучший результат среди российских спортсменов в ней — 10-е место Латыпова, допустившего один промах.

О неудаче российских биатлонистов в спринтерской гонке в Поклюке — в материале “Ъ” «Российские биатлонисты ушли в преследование».