Француз Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону

Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате мира в словенской Поклюке. Жаклен пришел к финишу за 31 мин. 22,1 сек., не допустив ни одного промаха. Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (+7,3; без промахов), третье место занял норвежец Йоханнес Бё (+8,1; 2 промаха).

В гонке среди российских спортсменов участвовали Эдуард Латыпов (7-е место), Александр Логинов (16-е), Матвей Елисеев (17-е) и Антон Бабиков (56-е).

Чемпионат мира в Поклюке стартовал 10 февраля, он завершится 21 февраля. Россия заняла 9-е место в смешанной эстафете. Затем российские спортсмены с небольшим отставанием проиграли спринт. Лучший результат России в спринтерской гонке — 10-е место Эдуарда Латыпова, допустившего один промах. Позже в воскресенье, 14 февраля, состоится женская гонка преследования.

О неудаче российских биатлонистов в спринтерской гонке в Поклюке — в материале “Ъ” «Российские биатлонисты ушли в преследование».