Российские биатлонисты ушли в преследование

Первая личная гонка чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке — мужской спринт — не принесла сборной России медалей, хотя один из ее спортсменов довольно долго выглядел претендентом даже на самую ценную из них. И это был не лидер команды Александр Логинов, а лишь недавно закрепившийся в основе Эдуард Латыпов, допустивший все-таки на втором рубеже промах и замкнувший в итоге топ-десятку, во главе которой оказался швед Мартин Понсилуома, сенсационно опередивший всех главных фаворитов.

Эта гонка для сборной России была неудачей из той редкой категории, когда хотя бы относительно светлые моменты в ней можно разглядеть без труда. К ним можно отнести даже выступление Александра Логинова, пусть позиция в середине третьего десятка для действующего обладателя спринтерского титула (Логинов взял его год назад на первенстве в Антхольце) — вроде бы слишком очевидная катастрофа. Тут важно, что Логинов, выглядевший тяжеловатым на своем этапе в открывавшей чемпионат смешанной эстафете, на сей раз бежал очень сносно, на таком уровне, который предполагает борьбу за награды. А его падение в классификации — следствие двух промахов и задержки на втором огневом рубеже из-за технических проблем с винтовкой. И в любом случае это не такое глубокое падение, чтобы забыть о шансах в гонке преследования, «привязанной» к спринту. От «медальной зоны» Логинова отделяет около минуты.

Матвей Елисеев, расположившийся в хвосте двадцатки, еще ближе к ней. И его выступление тоже намек на возможную борьбу за неплохие позиции в преследовании, хотя куда менее явный, чем в ситуации с Логиновым. Безупречный в стрельбе Елисеев как раз по скорости авангарду проиграл много.

Наконец, главный из этих светлых моментов связан с Эдуардом Латыповым. В нынешнем сезоне с довольно молодым по биатлонным меркам (ему 26 лет) спортсменом произошла серьезная метаморфоза. Только-только закрепившись в основе сборной, Латыпов быстро превратился в одного из ключевых ее персонажей. Он начал добиваться, может, не грандиозных, но вполне пристойных результатов в Кубке мира, застолбил за собой престижную роль эстафетного финишера, казалось, навеки закрепленную за Логиновым, а исполняя ее, принес российской команде в январе уже два попадания на подиум: речь о золоте смешанной четверки в Оберхофе и бронзе четверки мужской в Антхольце.

Бэкграунд Эдуарда Латыпова, несмотря на свежедобытые коллективные призы, конечно, все-таки не предполагал зачисления его в отряд железных претендентов на награды в спринте, но довольно долго он заставлял думать, будто способен на многое. Да даже на то, что сделал в Антхольце год назад Логинов.

Латыпов стартовал одним из последних среди крутых биатлонистов, а самые-самые крутые уже давно финишировали либо финишировать готовились. И взгляд на промежуточный протокол сразу после первой стрельбы, на классификацию во время прохождения контрольных отсечек от нее до стойки фиксировал казавшееся невероятным: россиянин впереди всех, в том числе шикарной норвежской бригады во главе с заехавшим на два круга Йоханнесом Бё и почти такой же шикарной бригады французской. Не на десятые секунды, а на секунды полновесные впереди — с небольшим, но запасом.

Концовка гонки была не такой бодрой.

Эдуард Латыпов все же допустил промах в стрельбе стоя, а затем сдал на финише. Однако сдал отнюдь не катастрофически. Ему, по сути, просто не повезло с плотностью результатов: в невеликий промежуток между ним и победителем — полминуты с крохотным довеском — уместилось аж восемь биатлонистов. Такое нечасто увидишь.

А победителем оказался человек, чья история похожа на историю Эдуарда Латыпова. Шведу Мартину Понсилуоме 25 лет, в Кубке мира бегает третий сезон, космических взлетов до сих пор не выдавал. То есть были классные, даже с наградами, гонки в Кубке мира, но именно первое место оставалось вне досягаемости: то подводила нестабильная стрельба, то чужие подвиги. А в Поклюке все сложилось идеально. Со стрельбой срослось, со скоростью — тоже, а сильнейшие среди соперников не обошлись без ошибок.

Алексей Доспехов