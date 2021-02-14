Фотографию с акции в поддержку Навального в Екатеринбурге продали за 400 тыс. рублей Средства будут переданы правозащитникам

Фотографию, на которой екатеринбуржцы идут по льду Исети в центре города во время акции в поддержку Алексея Навального, продали на интернет-аукционе за 400 тыс. руб. Об этом на facebook сообщил уличный художник Тимофей Радя.

«Размер принта 150х100см, это единственный экземпляр, подписанный Викторией Халиуллиной, автором фотографии, и мной, автором надписи на крыше приборостроительного завода («Кто мы, откуда, куда мы идем», —“Ъ-Урал”),— сообщил художник. 400 тыс. руб. за принт предложил пользователь facebook Миша Янович. Судя по профилю, он работает в «Яндекс.Практикум». Средства от продажи принта будут перечислены «ОВД-Инфо» и «Апологии протеста», чьи юристы помогают задержанным на акциях протеста.

Напомним, сам Тимофей Радя также был задержан на акции 23 января. Полиция составила на него протокол по ст. 20.2 ч. 5 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Суд состоится 10 марта.

Ранее московский фотограф Дмитрий Марков на аукционе продал за 2 млн руб. фотографию, сделанную в отделе полиции, куда его забрали после задержания. На нем изображен силовик, за которым на стене висит портрет Владимира Путина. Вырученные деньги Дмитрий Марков также обещал направить «ОВД-Инфо» и «Апологии протеста».