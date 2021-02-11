Суд над уральским художником Тимофеем Радей за участие в акции 23 января перенесли на март

Ленинский районный суд Екатеринбурга перенес заседание по административному делу об участии в несанкционированном шествии 23 января уличного художника Тимофея Ради, так как он не явился на заседание. Рассмотрение дела перенесено на 10 марта. Напомним, ему вменяют ст. 20.2 ч. 5 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как ранее писал “Ъ-Урал”, во время несанкционированного шествия 23 января в Екатеринбурге было задержано 14 человек, включая художника Тимофея Радю. Его отпустили из полиции по ходатайству губернатора Евгения Куйвашева, «Сегодня мы были схвачены ни за что и прокатились на мусоровозе в Бастилию. Все порядке, мы уже на свободе! Дали административку 20.2 ч.5. На прощание майор сказал мне: “я бы обнял вас, но вы просто текст” (надпись известного граффити художника — “Ъ-Урал”)»,— написал после задержания в своем telegram-канале Тимофей Радя.