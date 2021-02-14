Греф оценил спад ВВП России в 2020 году в 3,4%

Спад российской экономики по итогам 2020 года составит около 3,4%, такую оценку дал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это «очень неплохо в сравнении с другими странами».

Свою роль сыграли реализованные властями на фоне пандемии меры поддержки, которые, по мнению господина Грефа, «были точечными, но достаточно эффективными». Самыми эффективными оказались несколько инструментов поддержки граждан и бизнеса, сообщил глава Сбербанка в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». «Это льготная ипотека (6,5% годовых), льготные кредиты на поддержку занятости (2%) и прямая помощь семьям с детьми. Герман Греф считает, что эти меры поддержки не очень заметно сказались на опустошении бюджета, зато способствовали росту ипотечных займов почти на 20%. «Это очень, очень хороший показатель»,— сказал он.

Также глава Сбербанка отметил, что в текущем году банкам придется реструктуризировать резервы по кредитам компаниям шести отраслей экономики. «Остался еще хвост заемщиков, которые в этом году потребуют поддержки, реструктуризации»,— пояснил он.

Ранее агентство Bloomberg пришло к выводу, что экономика России показала меньший спад, чем в большинстве крупных стран. ВВП сократился на 3,1%. Экономисты агентства ожидали, что спад составит 3,7%, а Минэкономики прогнозировало снижение на 3,9%.