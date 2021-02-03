Bloomberg: спад экономики России меньше, чем у других стран

Экономика России показала меньший спад, чем в большинстве крупных стран, сообщил Bloomberg. ВВП сократился на 3,1%, против 3,7% по опросу экономистов агентства и 3,9% по прогнозу Минэкономики.

Опрос Bloomberg показал, что в 2021 году экономика России вырастет, однако есть риски, что вакцинация окажется более медленной, чем планировалось. Так, в Москве от коронавируса привились 320 тыс. человек — это намного меньше, чем в сопоставимых городах.

«Российская экономика выглядит устойчивой, но ВВП не отражает всю стоимость пандемии. Долгая и жесткая вторая волна унесла много жизней»,— считает экономист Bloomberg Скотт Джонсон

В качестве сравнения агентство приводит прогнозы по падению экономики еврозоны. Там спад может составить 7,3%.

Номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,607 трлн руб., следует из данных Росстата. Статистическое ведомство считает, что снижение показателя связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с пандемией коронавируса. Вместо спада в ряде крупных отраслей, в том числе в промышленности, наблюдалась стагнация. Основной же удар кризиса 2020 года приняли на себя домохозяйства, снизившие и конечное потребление на 8,6%, и валовое накопление.

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