Сборная России стала девятой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. Российские спортсмены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли девятое место в смешанной эстафете. Они отстали от победителей — норвежцев — на 2 мин. 11,4 сек., использовали девять дополнительных патронов и проехали два штрафных круга.

Выиграла гонку сборная Норвегии (1 ч 20 мин. 19,3 сек., 11 дополнительных патронов). Второе место заняла команда из Австрии (+27 сек., два дополнительных патрона). На третьей строчке — Швеция (+30,6 с, восемь дополнительных патронов).

Российская сборная на чемпионате мира выступает под флагом Союза биатлонистов России (RBU — Russian Biathlon Union). Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства на запрет по использованию на чемпионатах мира и Олимпийских играх госсимволики.

О возможностях российской команды — в материале “Ъ” «Сборная России берет Поклюку на мушку».