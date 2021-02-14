В Японии произошло повторное землетрясение

В японской префектуре Фукусима в 16:31 по местному времени (10:31 мск) зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 5,2, передает NHK со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии. Угрозы цунами нет.

Очаг землетрясения находился на глубине 50 км. В городе Сома и Минамисома, поселках Окума, Футаба и Намиэ ощущались толчки до 4 баллов. В городах Фукусима, Корияма, Иваки, Сиракава, Сукагава, Нихонмацу, Тамура, Датэ, Хонмия, Исиномаки, Натори, Какуда и других наблюдалась сейсмическая интенсивность до 3 баллов. В префектурах Тохоку, Канто и Ниигата ощущались толчки до 1 и 2 баллов.

Первое землетрясение произошло 13 февраля в 23:08 (17:08 по московскому времени) в Тихом океане в районе префектуры Фукусима. Сейсмологи утверждают, что землетрясение стало сильнейшим с апреля 2011 года и может быть афтершоком землетрясения марта того же года. Число пострадавших оценивается в 103 человек, о погибших не сообщается. Магнитуда землетрясения составила 7,3.