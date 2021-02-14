Летевший в Уфу SSJ 100 вернулся в Екатеринбург из-за срабатывания датчика

Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Екатеринбурга в Уфу, в 13:10 по местному времени (11:10 мск) вернулся и выполнил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. Причиной стало срабатывание датчика засорения топливных фильтров. Никто не пострадал. Уральское следственное управлением на транспорте СКР начало проверку.

«По предварительным данным, в 13 часов 10 минут по местному времени в аэропорту Кольцово произвело вынужденную посадку воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту Екатеринбург—Уфа. Во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о посадке борта в аэропорту вылета. На борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Пассажиры и члены экипажа не пострадали»,— сообщается на сайте СКР.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что рейс выполнялся авиакомпанией Red Wings. Прокуратура сообщает о 92 пассажирах.

Отметим, что в марте 2020 года один из крупнейших покупателей самолета, Государственная транспортная лизинговая компания, сообщала о нехватке запчастей и неопределенности с обслуживанием SSJ 100. До этого, в апреле 2019 года, крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 — мексиканская InterJet — предложил российской стороне отремонтировать двигатели самолетов за свой счет. Компания была готова сохранить уже полученные 22 самолета и отказаться от восьми дополнительных. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что иностранные авиакомпании отказываются от эксплуатации SSJ 100 из-за отсутствия у России опыта сервисного обслуживания самолетов за рубежом и стремления к большим объемам поставок.