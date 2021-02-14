Обвиняемый в госизмене военный напал на сотрудника СИЗО «Лефортово»

Российский военный Руслан Артыков, обвиняемый в государственной измене (ст. 275 УК РФ) в пользу Украины, напал на сотрудника в СИЗО «Лефортово», сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Военного поместили в карцер. Правозащитница отметила, что не помнит подобных случаев нападения в этом СИЗО.

«Лейтенант Руслан Артыков, обвиняемый в сотрудничестве с военной разведкой Украины, напал на сотрудника "Лефортово". Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу. Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьезное. Заключенного поместили в карцер, а видеоматериалы инцидента отправили в СК»,— сказала госпожа Меркачева (цитата по ТАСС).

О задержании Руслана Артыкова стало известно 20 ноября 2019 года. На следующий день Ростовский гарнизонный военный суд отправил его под стражу. По версии следствия, мужчина по заданию главного управления разведки Минобороны Украины собирал секретные сведения о российской армии.